6 recettes avec des edamames (que les nutritionnistes adorent!)

Les bienfaits des fèves edamame

Si vous mangez des fèves edamame uniquement au restaurant japonais, vous vous privez d’une des sources de protéines végétales les plus riches du marché. «Les edamames se distinguent dans le domaine des protéines végétales par leurs neuf acides aminés essentiels. Peu d’aliments à base de plantes peuvent se vanter d’en avoir autant», explique Cara Harbstreet, diététicienne de Kansas City. Pourquoi est-ce si important? Parce que les acides aminés sont les constituants des protéines que l’organisme utilise pour synthétiser son propre approvisionnement protéique.

Mais ces protéines complètes de l’edamame ne sont pas la seule raison pour aimer les petites fèves vertes. «Cette fève de soja au goût très doux est étonnamment polyvalente, et peut servir de façon interchangeable dans de nombreuses recettes à base de haricots», ajoute-t-elle. Que votre but soit de manger plus végane, plus végé, plus d’aliments à base de plantes ou tout simplement de faire un repas santé rapide, il y a toujours moyen de mettre plus d’edamames dans votre assiette. Apprenez-en plus sur les protéines végétales: voici pourquoi vous devriez les intégrer à votre menu!

Quels sont les principaux atouts d’aliments à base de soya comme l’edamame?

En plus de ses protéines végétales, le soya contient des isoflavones, qui sont des antioxydants uniques ayant la capacité de réduire l’inflammation et de favoriser la santé cardiaque. Et les nombreuses rumeurs qui circulent à propos d’un lien entre le soya et le cancer du sein ont été démenties par la Société américaine du cancer. En fait, le soya pourrait même avoir un certain effet protecteur.