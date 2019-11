13 aliments populaires que les gens détestaient il y a 100 ans

Félicitations à la personne courageuse qui a découvert que ce légume feuille au goût amer était comestible. Personne ne sait exactement quand le chou frisé a été mangé pour la première fois, mais il est seulement devenu populaire au cours des deux dernières décennies. De nos jours en effet, il a gagné ses lettres de noblesse et on en trouve dans toutes les épiceries. Pourquoi? Grâce aux nouvelles techniques de cuisine! «Nous avons maintenant le luxe de posséder des appareils de cuisson modernes et nous avons le temps de cuisiner. Il y a un siècle, la seule option était de manger le chou frisé cru ou de le jeter dans un ragoût en espérant qu’il en sorte quelque chose de comestible, dit Julia Werth. Aujourd’hui, on en fait des croustilles au four, on le mixe dans un smoothie ou on l’utilise dans d’autres recettes qui le rendent délicieux.» Renseignez-vous sur les avantages du chou frisé, cet aliment santé!

Pommes de terre

Cet humble tubercule a connu un parcours culinaire assez chaotique à travers l’histoire de l’humanité. Lorsqu’il a été introduit pour la première fois en Europe, les paysans pas plus que les aristocrates n’ont voulu y toucher. Et quand on l’a finalement adopté comme aliment comestible, on l’a considéré comme un aliment tout juste bon à nourrir les paysans (et c’était souvent le seul aliment dont disposaient les pauvres).

Aujourd’hui, cependant, la pomme de terre est la cinquième culture la plus importante au monde et on en consomme une quantité astronomique, que ce soit sous forme de frites ou de purée – sans compter l’amidon ajouté aux desserts transformés. «Malheureusement, elles sont surtout populaires – du moins en Amérique –, sous forme de frites, déplore Earl L. Mindell. Cependant, si vous les mangez cuites au four, avec la peau, elles constituent une source saine de fibres et de potassium.» Les pommes de terre font partie des fruits et légumes qu’il ne faut pas éplucher (contrairement à ces 9 autres).