Crème glacée à la rhubarbe

Mettre la rhubarbe, le sucre et l’eau dans une grande casserole, porter à ébullition. Réduire la température. Couvrir et laisser mijoter de 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce que la rhubarbe soit tendre.

Incorporer les guimauves, le jus de citron et le colorant alimentaire si désiré. Cuire et faire fondre les guimauves en remuant. Couvrir et réfrigérer 1 heure.