2 / 7

KUEHDI/SHUTTERSTOCK

La course des casiers

Aujourd’hui, dans les heures précédant l’aurore, tous ces bateaux remplis à craquer de casiers se lancent dans une course effrénée vers les emplacements les plus convoités. Si un pêcheur veut installer ses pièges près d’un haut-fond spécifique ou dans un secteur particulier, il doit y arriver le premier. C’est une ruée qui entraîne souvent des blessures graves. Parfois même la mort.

Malgré de récentes améliorations en matière de sécurité – des bateaux plus grands et plus puissants capables d’affronter des conditions difficiles, les caméras CCTV qui surveillent les zones de pêche dangereuses, le port de gilets de sauvetage de plus en plus répandu chez les matelots –, la pêche présente toujours le taux de mortalité le plus élevé de tous les secteurs d’activité au Canada.

Plus de 200 pêcheurs sont morts au travail au Canada depuis 1999 – près d’un par mois. Et selon une enquête publiée en 2017 par le Globe and Mail, les matelots courent plus de risques de perdre la vie au travail que les pilotes, les bûcherons ou les foreurs pétroliers et gaziers. Le travail de matelot est 14 fois plus meurtrier que celui de policier.

Les équipes de sauvetage qui assurent la sécurité des pêcheurs ne l’ignorent pas et cela leur met beaucoup de pression sur les épaules. De nombreux Canadiens ne se rendent pas compte à quel point la pêche au homard est dangereuse ni de tout ce que le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre pour assurer protection et assistance aux marins. Le premier jour de la saison, des avions les surveillent du ciel et des navires de la garde côtière restent stationnés à proximité, prêts à intervenir, même si l’on espère toujours qu’ils n’auront pas à le faire.

En attendant le café et les omelettes du déjeuner à la base des Forces canadiennes (BFC) de Greenwood, en Nou­velle-Écosse, avant le décollage ce matin-là, l’équipe du Hercules évoquait les tragiques événements survenus le premier jour de la saison 2015, comme s’il fallait se préparer à y faire face de nouveau.

Beaucoup d’animaux marins se retrouvent dans le palmarès des plus gros animaux et espèces vivantes au monde.