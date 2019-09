4 / 6

Investissez de façon responsable

Votre argent vaut plus qu’il n’y paraît. L’Association pour l’investissement responsable et l’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation font la promotion de stratégies financières tenant compte de l’environnement, car les Canadiens sont de plus en plus soucieux dans le placement de leurs épargnes: ce type de placement est passé de 600 milliards de dollars fin 2011 à mille milliards en 2013, soit 30% du secteur des investissements du pays.