Bon? Pas bon? 8 mises au point sur vos excès… et vos carences

Certains aliments sont bons pour la santé, d’autres moins: faites le point sur vos habitudes alimentaires.

Il est chargé de gras saturé – le « mauvais », celui qui contribue à la perte de mémoire. Une étude a révélé qu’au-delà de 65 ans, les femmes consommant les gras les plus saturés présentaient, après quatre ans, les problèmes de mémoires les plus importants.

Café

Avaler un café est souvent plus facile que d’avoir une bonne nuit de sommeil, mais nervosité, palpitations et insomnie résultent de l’abus de caféine. De plus, des composés de cette boisson, la caféine et les catécholamines, peuvent irriter l’appareil digestif et causer des brûlures et des maux d’estomac.

