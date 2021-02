7 recettes de houmous faciles à réaliser chez soi

6 / 11

Avec l'autorisation de Rachael Hartley

Houmous aux courgettes

Rachael Hartley de Rachael Hartley Nutrition

«La courgette ajoute à cette recette de houmous une belle couleur vive et contribue à le rendre extra lisse et crémeux», explique Hartley.

Ingrédients

1 grosse courgette, coupée en 4 lanières

1 c. à soupe plus 1 c. à thé d’huile d’olive

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, rincés et égouttés

¼ tasse de tahini

¼ tasse de persil frais, haché

Le jus d’un quart de citron

2 gousses d’ail, hachées

½ c. à thé de cumin

Salade hachée

½ concombre anglais, épépiné et coupé en dés

2 tasses de tomates cerises, coupées en quartiers

4 radis, coupés en dés

Le quart d’un gros oignon rouge, coupé en dés

1/3 tasse d’olives Kalamata, coupées en deux

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, rincés et égouttés

¼ tasse d’aneth frais, haché

Le jus d’un quart de citron

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 tasse de feta émiettée

Pour servir

Herbes fraîches hachées (essayez l’aneth, le persil et/ou la menthe)

Paprika fumé

Huile d’olive

Pain pita chaud

Préparation

Pour faire le houmous aux courgettes

Préchauffer le gril à feu moyen élevé. Mélanger les courgettes avec une cuillère à thé d’huile d’olive, puis assaisonner avec du sel et du poivre noir. Placer les courgettes sur le gril et faire cuire 4 à 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Retirer du four et mettre de côté pour les faire refroidir légèrement. Placer les pois chiches, le tahini, le persil, le citron, l’ail et le cumin dans un robot culinaire. Hacher les courgettes et les ajouter au robot.

Mélanger jusqu’à ce que le houmous soit lisse et crémeux. Ajouter un filet d’huile d’olive et assaisonner avec du sel et du poivre noir, au goût. Réserver le houmous.

Pour faire la salade

Dans un grand bol, mélanger le concombre, les tomates cerises, les radis, l’oignon rouge, les olives, les pois chiches et l’aneth. Ajouter le jus de citron, l’huile d’olive, salez et poivrez et remuer pour fusionner les saveurs. Ajouter délicatement la feta émiettée.

Dans une assiette, déposer l’houmous avec une grande cuillère. À l’aide de l’extrémité arrière de la cuillère, étaler le mélange autour de l’assiette, en formant un puits au centre. Ajouter une cuillère de salade hachée dans le puits et garnir avec les herbes, le paprika fumé et un filet d’huile d’olive. Servez avec des pitas chauds.