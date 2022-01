15 fromages du Québec à découvrir

Reconnaissable à sa belle croûte orangée, ce fromage est parfait pour toutes les occasions: pour gratiner vos plats, en collation, en raclette et sur un plateau de dégustation. Si vous avez la dent sucrée, ce fromage vous plaira assurément grâce à ses doux arômes de miel, de caramel et de fruits. Vous retrouverez trois versions — 8 mois d’affinage, 18 mois et 24 mois — selon vos goûts en intensité.

Fromagerie de l'Isle

La Bête-à-Séguin

On dit de ce fromage qu’il est audacieux et authentique! Créé en collaboration avec Marc Séguin — peintre ayant adopté la région de l’Ile-aux-Grues pour nourrir son inspiration —, ce fromage à pâte molle et à croûte mi-fleurie est absolument fondant en bouche. Son goût animal le distingue de tous les autres. Vous aimerez la combinaison de notes douces de beurre et de noisettes à celles plus piquantes d’ail et de choux! Un alliage surprenant qui ravira les amateurs de fromage qui ont du coffre!

