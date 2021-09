On pourra tout de même se demander pourquoi le gouvernement s’est empressé de détruire la partie intacte du pont avant la fin de l’enquête. Et surtout pourquoi, si attentat il y a eu, il n’a jamais été revendiqué.

Dans la foulée, le gouvernement Duplessis annonce la tenue d’une enquête publique sur les causes de la catastrophe et, en novembre 1951, les commissaires René Lippé et J.-Lucien Dansereau remettent un rapport qui soulève finalement plus de questions qu’il n’apporte de réponses. En clair, les causes de l’effondrement demeurent officiellement inconnues. Le rapport évoque même «certains facteurs qui nous empêchent d’éliminer complètement le sabotage».

La théorie du complot va ainsi s’effriter encore plus vite que le pont. Le 15 février 1951, le journal Le Devoir, qui ne porte pas Duplessis en haute estime, lance un pavé dans la mare du premier ministre. Selon des informations obtenues par le journal, l’effondrement du pont était prévu depuis huit mois et le gouvernement en aurait été prévenu par les rapports unanimes de trois laboratoires. Verdict: l’acier utilisé était de mauvaise qualité, ce qui aurait faussé les calculs des ingénieurs.

Les fils qui pendouillent le long du pont apportent de l’eau au moulin des tenants de la thèse du sabotage. Se pourrait-il qu’il s’agisse de fils de détonateur? La réponse est beaucoup plus terre à terre: ce sont des employés de Bell qui les ont installés afin de rétablir les communications entre Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine.

Quelques heures plus tard, devant l’Assemblée nationale, le premier ministre Maurice Duplessis déclare: «Nous avons des raisons sérieuses de croire qu’il y a eu sabotage par des éléments subversifs. Le fait que ce pont soit situé dans mon comté et porte mon nom était suffisant pour tenter les éléments subversifs que j’ai combattus et que je combattrai toujours.» Le pont aurait ainsi été détruit par des communistes qui voulaient saboter les liens de communication entre les grandes villes du Québec.

Bien que le pont Duplessis soit très récent, sa structure a déjà montré quelques failles. En février 1950, une première fissure apparaît, puis une seconde quelques jours plus tard. Ce n’est toutefois pas du tout la piste de l’effondrement dû à un défaut de construction que les autorités suivent dans un premier temps. Nous sommes en pleine guerre froide et la terreur qu’inspire le communisme est bien réelle.

Lorsqu’il reprend connaissance et parvient à s’extraire de son taxi, Benoît Lefebvre constate que son véhicule est sous le pont, dont un pan entier a disparu. Ses passagers viennent le rejoindre. Ils voient alors une auto passer au-dessus d’eux et plonger dans le vide. Cette nuit-là, quatre personnes perdent la vie quand leurs véhicules plongent dans les eaux noires et glacées de la Saint-Maurice. La catastrophe fait aussi une dizaine de blessés.

Soudain, sa voiture part dans une longue glissade. Il pile sur les freins, mais la route commence à «sauter en dessous des roues», comme il le rapportera, puis, plus rien. Le trou noir. Le jeune homme et ses passagers ne le comprennent pas tout de suite, mais le pont vient de s’effondrer. En l’inaugurant en grande pompe à peine trois ans auparavant, le premier ministre Maurice Duplessis avait pourtant déclaré haut et fort: «Ce pont est droit, large et solide comme l’Union nationale.»

Emile Laurence, Fonds Ministère de la Culture et des Communications - BAnQ - E6,S7,SS1,P83956 ; (En bas) Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)/ Collection René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série Albani Brissette ; (Maurice Duplessis) ©Bibliothèque et Archives Canada / PA-178340

Emile Laurence, Fonds Ministère de la Culture et des Communications - BAnQ - E6,S7,SS1,P83956 ; (En bas) Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)/ Collection René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série Albani Brissette ; (Maurice Duplessis) ©Bibliothèque et Archives Canada / PA-178340

2 / 5

(Photo) McGill University Archives, PL006581, Photographe : J.C.S. Bennett ; (gravure) Chronicle/Alamy Stock Photo

Voleurs de cadavres!

Comme d’autres villes dans le monde, Montréal connaît une épidémie de vol de cadavres tout au long du XIXe siècle. Retour sur un phénomène heureusement disparu.

Le dimanche 23 octobre 1843, on retrouve au petit matin le cercueil vide d’un sergent fort respecté du 425e Régiment qui avait été enterré quelques jours auparavant au cimetière de Chambly. Le corps a disparu et ses vêtements sont éparpillés sur la pierre tombale. Quand la police retrouve les étudiants en médecine qui ont commis ce crime, le corps du milicien a déjà été disséqué.

L’affaire provoque un scandale… mais n’étonne pas vraiment. Le vol de cadavres est alors monnaie courante.

Tout au long du XIXe siècle, la fréquentation de l’école de médecine de l’Université McGill puis, à partir de 1843, de l’École de médecine et chirurgie de Montréal (ancêtre de la faculté de médecine de l’Université de Montréal) ne cesse de croître. Et pour apprendre l’anatomie, tous ces étudiants n’ont d’autre choix que de disséquer chaque année des dizaines de cadavres. Un besoin contrarié par le fait que, avant 1843, seuls les corps des prisonniers non réclamés alimentent cette filière. La pénurie est donc criante. Le froid conservant bien les corps, c’est l’hiver que les vols de cadavres sont les plus fréquents. Le modus operandi des maraudeurs est bien connu: sous le couvert de la nuit ou au petit matin, des étudiants en médecine ou des individus à leur solde pénètrent dans les charniers des cimetières où des corps attendent la fin de l’hiver pour être enterrés. On abandonne sur place vêtements et bijoux afin de ne pas être accusés de vol – le cadavre, lui, ne jouissait alors d’aucune protection légale. Chacun d’eux rapporte entre 30et 50$ – soit entre 1200 et 2000$ actuels. Ces profanateurs gagnent rapidement un surnom: les résurrectionnistes. Parfois, lorsque la demande est plus forte, il arrive que des cadavres déjà enterrés soient exhumés, ce qui provoque la colère dans l’opinion publique.

C’est d’ailleurs à la suite de l’indignation causée par le vol du corps du sergent que le gouvernement adopte en décembre 1843 la Loi réglementant et facilitant l’étude de l’anatomie. Cette loi proclame que le corps de toute personne décédée sous la garde d’une institution financée par le gouvernement doit être remis aux écoles de médecine, à moins que le cadavre ne soit réclamé dans les 48 heures par un «ami ou parent de bonne foi».

Mais beaucoup d’organismes sont très réticents à remettre aux facultés de médecine les corps non réclamés. Les institutions religieuses, par exemple, perçoivent la dissection comme une profanation. De toute façon, la pénurie de cadavres demeure et la loi va être régulièrement bafouée. D’autant plus que l’inauguration du cimetière Mont-Royal en 1852, puis du cimetière catholique Notre-Dame-des-Neiges deux ans plus tard, vient faciliter le travail des résurrectionnistes. Ces cimetières sont en effet situés dans des lieux discrets… et tout près du pavillon de médecine de l’Université McGill. Comme le parcours descend jusqu’au campus, il suffit d’installer le corps dans un traîneau et de laisser glisser celui-ci.

Un autre scandale éclate en 1858 quand on découvre que le cadavre de la veuve d’un officier, le capitaine Spillen, a été volé dans la morgue de l’Hôpital général – des proches voulant récupérer la dépouille découvrent que le corps a été remplacé par… des bûches. Le journal Le Canadien rapporte qu’une foule en colère s’est rapidement rassemblée autour de l’hôpital en menaçant de l’incendier si on ne retrouve pas le corps de Mme Spillen. En soirée, un message anonyme informe les autorités qu’il se trouve au coin des rues Guy et Sainte-Catherine. La défunte sera enterrée le lendemain.

Ce qui n’empêche pas les résurrectionnistes de continuer de sévir. En février 1871, les corps de deux religieuses sont dérobés dans le charnier de Lachine. Les journaux de l’époque sont outrés. «Il n’y a encore jamais eu de cas de ce genre, de nature plus répugnante», peut-on lire dans la Gazette. Les cadavres sont vite retrouvés dans une boutique du faubourg Sainte-Marie, où les ont cachés les voleurs après avoir essayé en vain de les vendre à deux écoles de médecine – qui ont toutes deux refusé.

Cette affaire, pas plus que les autres, ne ralentit l’ardeur des déterreurs. Entre décembre 1882 et mars 1883, par exemple, 26 vols de sépulture sont rapportés à Montréal. La grogne monte parmi la population et, le 30 mars 1883, la Loi sur l’anatomie du Québec, qui renforce la loi de 1843, est adoptée. Elle contraint tous les hôpitaux, orphelinats, prisons, maisons des pauvres et autres œuvres de bienfaisance financées par le gouvernement à remettre aux écoles de médecine les corps de ceux qui y meurent. Toute œuvre de bienfaisance financée par le gouvernement qui refuserait de livrer les corps non réclamés est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 200$. Cette même sanction vise les écoles de médecine qui se procureraient illégalement des corps.

La Loi sur l’anatomie du Québec connaît un succès indéniable. En mars 1884, le Canada Medical and Surgical Journal annonce qu’aucun cas de profanation de tombes n’a été signalé au Québec au cours de l’hiver et que «Les exigences des facultés de médecine ont été amplement satisfaites».

Le saviez-vous: ces inventions célèbres ont été créées au Québec et au Canada!