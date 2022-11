10 délicieuses recettes de salades sans laitue

L’alliance réputée de l’avocat et des crevettes s’enrichit ici de tomates et d’un assaisonnement crémeux de lime, de yogourt et de coriandre qui renouvellent élégamment ce grand classique. Parsemez la salade sans laitue de persil pour une touche de verdure.

Une recette de salade de haricots noirs et de maïs

Colorée et croquante, cette salade sans laitue aux haricots noirs et au maïs regorge de nutriments faciles à intégrer et plaira aux petits comme aux plus grands. À servir comme plat principal à l’heure du lunch ou en accompagnement.