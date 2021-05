Voici pourquoi il faut toujours ouvrir sa portière de voiture avec la main droite

Albina Gavrilovic/Shutterstock

En ville, chaque trajet peut devenir une séquence de conduite dangereuse. Les portières de voiture, en particulier, confirment la loi de Newton selon laquelle deux objets ne peuvent occuper le même espace au même moment. Les cyclistes, souvent piégés entre les voitures stationnées et la circulation, courent sans arrêt le risque de percuter une portière qui s’ouvre sur leur passage, au point où les Anglais ont inventé le terme dooring (frapper une portière d’auto), qui est tristement plus courant qu’on ne le croit. En ce qui concerne les scénarios de conduite effrayants, suivez ces conseils des professionnels de la conduite.

À Chicago, une étude de 2011 révèle qu’il se produit tous les jours un dooring, ce qui représente un accident de vélo sur cinq. La ville de New York a lancé une campagne de prévention auprès des passagers de taxi, avec une vidéo et un autocollant, avertissant d’ouvrir l’œil sur les cyclistes, dans les 13000 taxis de la ville. (La ville de Chicago avait décliné de telles mesures.) C’est un bon départ pour une ville dont les taxis prennent environ 336 000 passages par jour. Mais un autocollant ne transformera pas les comportements, et plus de 128 000 passagers d’Uber et de Lyft ratent ce message. Quelle sera la prochaine étape dans le processus de paix entre les cyclistes et les automobilistes?

L’excellent blogue sur l’aménagement urbain, 99% Invisible, souligne une démarche simple et peu contraignante, destinée à tout chauffeur ou passager d’une automobile qui se préoccupe de la sécurité des cyclistes: l’ouverture de la portière de la main droite.

Ce conseil nous vient des Pays-Bas, d’où son nom d’«ouverture hollandaise». Si vous êtes assis du côté du chauffeur dans une voiture à l’arrêt et voulez sortir, retenez-vous d’ouvrir automatiquement la porte de la main du côté de la portière (gauche), et faites-le avec la main droite. Ce mouvement vous fera pivoter tout le haut du corps vers la poignée, centrant d’abord votre champ de vision sur votre rétroviseur, puis sur la rue derrière vous. (On fait le contraire à la place du passager avec la main gauche, plutôt que la droite. L’idée est d’utiliser la main la plus éloignée de la portière, pour forcer le haut du corps à pivoter.)

Ce n’est pas plus difficile que ça, et c’est efficace. Cette ouverture hollandaise est tellement populaire dans le royaume du vélo des Pays-Bas qu’elle n’a même pas de nom. C’est la façon d’ouvrir la portière qui a été enseignée aux conducteurs depuis des dizaines d’années.

Comme pour toute habitude, l’ouverture hollandaise finira par s’implanter. DutchReach.org, un mouvement de défense de la sécurité, veut faire connaître cette pratique au grand public par le biais de nombreux outils et quelques slogans qui rappellent le message de base. Notre préféré: «S’étirer, pivoter, regarder et ouvrir».