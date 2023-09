13 options populaires sur une voiture (mais bientôt désuètes)

Les banquettes avant étaient présentes dans l’écrasante majorité des voitures familiales pendant les années 1980 et certains véhicules (dont le Chevrolet Impala et le Toyota Avalon) ont conservé cette option jusqu’au début des années 2000. Évidemment, le siège du milieu n’était jamais le plus confortable en raison de son étroitesse. Toutefois, en l’absence d’un troisième passager, il offrait plus de place aux personnes occupant les deux sièges adjacents. Les éternels romantiques se rappelleront aussi que la banquette avant permettait des rapprochements lors de sorties en amoureux.

pondpony/Getty Images

Les fenêtres manuelles

Jadis, les concessionnaires de voitures usagées se servaient de nombreuses options dispendieuses pour améliorer leurs ventes. Les vitres et le verrouillage électriques des portières ainsi que la climatisation impliquaient des coûts supplémentaires. Les fenêtres manuelles ont depuis disparu… et on ne s’en plaint pas! Les conducteurs ne seront plus jamais condamnés à s’étirer de tout leur long pour remonter toutes les fenêtres pendant un orage soudain. Dorénavant, un seul clic et le tour est joué.

Les fenêtres manuelles sont surtout devenues obsolètes en raison d’un enjeu d’efficacité manufacturière. Il est beaucoup plus facile et moins coûteux à long terme pour une usine automobile d’entreposer un seul type de vitre, plutôt que deux. Puisque la majorité des voitures offraient l’option d’installer des fenêtres électriques, il était plus logique de prioriser le choix le plus populaire des consommateurs.