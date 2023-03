Ce qu’il faut savoir sur le changement d’heure au Québec

Chawalit Banpot/Shutterstock

Dates à retenir

Ce printemps, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, à 2 h du matin. Nous avancerons d’une heure et nous passerons à l’heure d’été (ou l’heure avancée de l’Est, plus exactement). Nous perdrons alors une heure de sommeil.

À l’automne, le changement d’heure se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, à 2 h du matin. Nous reculerons d’une heure et nous reviendrons à l’heure normale de l’Est, l’heure d’hiver. Nous rattraperons alors notre heure de sommeil.

L’heure d’été se produit juste avant l’équinoxe de printemps – le 20 mars 2023 – qui marque le début du printemps. (Découvrez toutes ces choses que vous ne savez pas sur l’équinoxe de printemps.)

En 2005, les États-Unis ont adopté l’Energy Policy Act dans le but d’économiser de l’énergie. L’année suivante, le Canada a donc adopté la Loi sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et son voisin du sud. Ainsi, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée au Canada est plus longue de quelques semaines puisqu’il faut maintenant avancer l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier dimanche d’avril) et revenir à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du 2e dimanche d’octobre).

Microstockhub/Getty Images

Pourquoi à 2h du matin?

Au lieu d’ajuster les horloges à minuit, comme on pourrait s’y attendre, les changements d’heures se font toujours à 2h du matin. Mais pourquoi? L’heure d’été a été introduite pendant la Première Guerre mondiale, et à 2h, aucun train ne circulait sur les voies.

«Le dimanche à 2h du matin, c’était donc le moment où les compagnies ferroviaires interrompaient le moins de voyages en train», explique l’auteur Michael Downing.

Selon le musée en ligne WebExhibits, cette heure était également un juste milieu entre minuit – qui nécessitait de revenir un jour en arrière – et plus tard dans la matinée, lorsque les lève-tôt pourraient être affectés.

Fait intéressant, dans les pays de l’Union européenne, le changement d’heure se fait à 1h du matin.

Petite histoire du changement d’heure

Plus on est proche des pôles, plus les différences d’heures de clarté sont extrêmes. C’est pourquoi la plupart des pays proches de l’équateur n’ont pas d’heure d’été. La Nouvelle-Zélande et la Suède sont des exceptions, profitant du soleil d’été jusqu’à minuit à leurs points culminants respectifs.

La première ville à mettre en œuvre l’heure d’été a été Thunder Bay, au Canada en 1908 afin de préserver les heures de clarté pendant les mois d’hiver. Le premier pays à appliquer l’heure d’été a été l’Allemagne, en 1916. Cherchant à économiser de l’argent sur les coûts énergétiques pendant la Première Guerre mondiale, le pays avait lancé la pratique qui a été adopté par la majeure partie de l’Europe, puis par les États-Unis, en 1918.

L’heure d’été a d’ailleurs été rendue facultative aux États-Unis après la Seconde Guerre, ce qui a conduit à un chaos absolu lors des déplacements. Un trajet en bus de quelques kilomètres de la Virginie-Occidentale à l’Ohio signifiait d’ajuster l’heure sept fois pendant le trajet!

En 1966, le gouvernement fédéral a donc adopté l’Uniform Time Act, normalisant l’heure d’été pour les six mois d’avril à octobre à travers les États. Il a été étendu à sept mois en 1986, et finalement à huit mois en 2005.

Microstockhub/Getty Images

Le changement d’heure est-il encore nécessaire?

Le changement d’heure se retrouve au centre de bien des discussions, depuis un petit moment. Plusieurs remettent en question la pertinence de ce mouvement, considérant ses dérangements.

D’ailleurs, seuls 40% environ des pays observent l’heure d’été. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Islande, l’Égypte et l’Argentine ne font d’ailleurs plus de changements d’heure.

Au Canada, la Saskatchewan n’a d’ailleurs jamais mis en place le changement d’heure! Aux États-Unis, ce sont les États de l’Arizona et d’Hawaï à ne pas observer l’heure d’été (à l’exception de la nation Navajo, dans le nord-est de l’Arizona). Hawaï a abandonné la loi en 1967, puisque le changement d’heure ne lui procurait pas davantage d’ensoleillement.

Plus près de chez nous, l’Ontario songe aussi à mettre fin au changement d’heure et conserver l’heure d’été toute l’année, à condition que ses voisins (le Québec, le Manitoba et les États de New York, du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota) embarquent aussi dans le mouvement.

En mars 2022, le Sénat américain a voté à l’unanimité en faveur du Sunshine Protection Act, un projet de loi qui rendrait l’heure d’été permanente. Mais, ce n’est pas parce que la Sunshine Protection Act a été adoptée au Sénat que le projet de loi entre en vigueur. Le projet de loi doit encore être adopté à la Chambre des représentants, où ses progrès sont au point mort. Si le projet de loi est adopté à la Chambre, il pourra alors être promulgué par le président Biden. Si le projet de loi devient loi, il entrerait en vigueur en novembre 2023. Entre-temps, divers États du Maine et de la Floride au Colorado et au Texas ont présenté des projets de loi pour abolir le passage à l’heure d’été.

En 2018, le parlement de l’Union européenne a voté l’élimination du changement d’horloge semestriel, aucune négociation au sein du Conseil de l’UE n’a encore commencé.

Jetez un œil aux bons et aux mauvais côtés du changement d’heure, selon Blake Shaffer, économiste spécialisé dans le secteur de l’environnement et de l’énergie.

Microstockhub/Getty Images

Heure d’été ou heure d’hiver: laquelle garder?

L’un des nombreux problèmes liés à l’élimination du changement d’heure est de savoir s’il est préférable de rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver.

«Différents pays, climats, fuseaux horaires et réseaux énergétiques ont souvent des arguments concurrents pour avoir plus de lumière le matin que le soir», explique le baron Christopher Hanson consultant principal et propriétaire de RedBaronÉtats-Unis.

«L’argument en faveur du maintien de l’heure d’été est qu’il profite grandement à la santé, aux activités de plein air, au tourisme, à l’industrie culinaire et en particulier à nos vastes investissements dans le golf, le tennis, les parcs et les loisirs», dit-il. «Des heures de clarté prolongées permettent aux restaurants en plein air, aux terrains de golf, aux parcs et aux bars d’admirer les couchers de soleil bien après le 5 à 7!»

En 1986, l’industrie du golf avait signalé que le mois supplémentaire de clarté avait rapporté 200 millions de dollars de plus en ventes de clubs de golf et de droits de jeu. L’industrie du barbecue, pour sa part, a estimé que ce mois valait 100 millions de dollars supplémentaires.

Mais ce n’est pas seulement le tourisme et la possibilité de passer du temps à l’extérieur qui préoccupent Hanson. «L’obscurité précoce conduit également à la dépression, à moins d’activités en plein air et à des problèmes de santé, surtout pendant les mois d’hiver.»

Une autre considération à garder à l’esprit avec l’heure d’été est son impact sur les niveaux de criminalité. Des recherches ont montré qu’en prolongeant les heures de clarté du soir, comme nous le faisons au printemps, les taux de criminalité diminuent, les vols étant réduits de 7% par rapport à la veille et la criminalité globale diminue de 27% pendant l’heure d’ensoleillement supplémentaire du soir ce jour-là. Une autre étude révèle qu’avec l’heure de clarté perdue à l’automne, les taux d’agression augmentent de 3% le lundi suivant le changement d’heure.

Attention, vos animaux de compagnie seront aussi perturbés après le changement d’heure! Beaucoup d’animaux sont habitués à être nourris à heure fixe. Certains animaux, comme les vaches, doivent être traits à la même heure chaque matin pour leur santé et leur confort. Cette exigence explique en partie pourquoi les agriculteurs sont si opposés au changement d‘heure depuis longtemps.

Déboulonnez ces mythes entourant l’heure d’été que vous croyez encore.

