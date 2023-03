Les mythes entourant l’heure d’été

Plus près de nous, l’Arizona, Hawaï, certaines régions du Québec et de la Saskatchewan choisissent également de ne pas observer l’heure d’été. Il y a une exception par contre: même s’il ne fait pas jour en hiver en Antarctique et que le soleil y brille 24 heures sur 24 en été, des équipes de recherche qui y vivent observent l’heure d’été afin de faciliter les communications avec leurs ports d’attache.

La vérité: Ce ne sont pas tous les pays qui observent l’heure d’été. Ceux situés le long de l’équateur ou en dessous, par exemple, n’instaurent pas de changements d’heure puisque les heures d’ensoleillement varient rarement d’une saison à l’autre. À l’instar de l’Islande et de certaines régions de l’Australie, la majeure partie de l’Asie et de l’Afrique n’emboîte pas le pas.

Mythe: l’heure d’été est salutaire pour nous

La vérité: Plus d’heures d’ensoleillement peut vouloir dire plus de vitamine D, mais de nombreuses études ont aussi associé l’heure avancée à une hausse des accidents de la route et des problèmes de santé.

Une étude suédoise réalisée en 2008 et publiée dans le New England Journal of Medicine – fondée sur des informations recueillies sur une période de 20 ans – a révélé une plus forte incidence d’infarctus dans les trois premiers jours de la semaine après avoir avancé ou reculé l’heure. Selon Manitoba Public Insurance, il y aurait eu une augmentation de 20% des accidents sur les routes du Manitoba lorsqu’on a avancé l’heure au printemps de 2014. Aussi, les changements qui se produisent dans le rythme circadien peuvent provoquer des céphalées de tension et mener à des jours, voire à des semaines, d’inconfort.

