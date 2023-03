Faut-il renoncer à l’heure d’été?

Monster Ztudio/Shutterstock

Question santé

La rumeur soutient que le changement d’heure est mauvais pour la santé. Qu’en est-il?

À l’époque où on avance l’heure, on constate un pic significatif d’infarctus – et d’accidents de la route –, car on perd une heure de sommeil. Mais la clarté prolongée s’accompagne d’une augmentation de l’activité physique le soir et d’une plus grande quantité moyenne de calories brûlées. Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes.

