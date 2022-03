a) Elle s’est battue à l’épée contre le roi Arthur et a gagné. b) Elle a découvert l’Amérique bien avant Christophe Colomb. c) Elle a mené un soulèvement contre la Rome impériale.

Réponse – Question 1

c) La reine Boudicca a mené le soulèvement qui porte son nom et qui a été écrasé par les Romains. Au Royaume-Uni, Boudicca est une icône nationale depuis la Renaissance et un sujet populaire auprès des écrivains et des artistes.

