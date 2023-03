Droits des femmes: 13 choses que les femmes n’étaient pas autorisées à faire il y a 100 ans

13 / 14

Participer à une grande variété de sports olympiques

Si vous êtes une admiratrice de Simone Biles ou de Nadia Comaneci, il est peut-être inconcevable pour vous de penser qu’il fut un temps où les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques.

Les femmes n’y ont été autorisées qu’en 1900, et représentaient moins de 3% des participants lors de ces jeux qui ont eu lieu à Paris. Il faut dire qu’à l’époque, seuls cinq sports leur étaient ouverts.

Lentement, de plus en plus de sports olympiques ont ouvert les bras aux femmes, et aujourd’hui, le Comité olympique s’efforce de faire en sorte qu’elles soient davantage incluses tout au long du processus d’organisation. À ce propos, jetez un œil à ces moments inoubliables qui ont changé le monde et les Jeux d’aujourd’hui.