Covid-19: ma famille croit aux théories du complot… quoi faire?

Les théories du complot concernant la Covid-19 sont en hausse

Éviter de parler de la pandémie avec des amis ou des membres de la famille – virtuellement ou en personne – est pratiquement impossible. Lorsqu’une vidéo complotiste sur le vaccin présentant la Covid-19 comme un canular a circulé dans le groupe de discussion de ma famille, j’ai pris une grande respiration.

Oui, les inquiétudes et le stress entourant les nombreuses facettes de cette pandémie sont justifiés. Mais comment pouvons-nous savoir quand l’information bascule dans les théories du complot? Aussi, quelle est la meilleure façon de répondre à nos proches qui croient en des sources qui ne sont pas fiables?

Pour ma part, j’ai écrit le présent article et j’ai l’intention d’en partager le lien avec ma famille ainsi qu’un autre lien sur un jeu contre la désinformation appelé Go Viral dont il sera question un peu plus loin.

Sachez tout d’abord que vous n’êtes pas seul à lutter contre la désinformation, car Facebook et YouTube ont interdit la vidéo partagée par les membres de ma famille. Vous pouvez aussi utiliser ces liens pour dénoncer vous-même les fausses informations au centre d’assistance de Facebook et à celui de YouTube.

Steven Taylor, Ph. D, psychologue clinicien à l’université de Colombie-Britannique, à Vancouver, explique que ce problème courant de désinformation vient d’une «infodémie» ou, si vous préférez, d’une surabondance d’informations.

«Il y a tellement de nouvelles qui circulent et, pour les gens qui s’informent surtout au par les médias sociaux, elles tendent à être déformées, déclare Steven Taylor, également auteur de The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Nous devons tous faire face au défi d’essayer de trier ce qui est vrai et ce qui est faux.»

