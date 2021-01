Voici 10 bonnes raisons de vous faire vacciner contre la Covid-19

1 / 11

Rido/Shutterstock



La vaccination est commencée partout au Canada depuis l’approbation des vaccins de Pfizer/BioNtech et Moderna. Un total de 424 000 doses ont été livrées en décembre aux provinces et aux territoires et d’ici fin janvier 1,2 million de doses supplémentaires devraient permettre d’accélérer la cadence et d’accroître l’immunité de la population contre le coronavirus responsable de la Covid-19.

Cependant, depuis le début de la pandémie, et en particulier depuis le début des essais cliniques des différents vaccins, de nombreuses personnes ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité et leur efficacité. Le saviez-vous: il est possible d’attraper deux fois la Covid-19! Voici en quoi consiste une réinfection au coronavirus.

Pour ceux qui hésitent à se faire vacciner ou qui se demandent pourquoi les vaccins sont considérés comme l’une des plus grandes réalisations de l’humanité, voici 10 bonnes raisons d’accepter le vaccin.