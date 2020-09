Attraper deux fois la Covid-19? En quoi consiste une réinfection au coronavirus

4 / 7

U.OZEL.IMAGES/GETTY IMAGES

La réinfection plus bénigne?

Une réinfection s’accompagne souvent de symptômes plus bénins, explique la Dre Kesh. C’est le cas du patient de Hong Kong, devenu asymptomatique durant son second épisode, et ce malgré la mutation du virus depuis sa première contamination. (On l’a testé au retour d’un voyage en Espagne.)

Cela dit: «Si vous êtes infecté par une autre souche, plus rien ne tient», selon la Dre Kesh. Les chercheurs affirment que le patient de Reno qui avait contracté une nouvelle souche présentait des symptômes de Covid-19 plus graves que la première fois. «Les mutations ont-elles rendu le virus plus virulent? On n’a pas encore de réponse», d’après elle.

