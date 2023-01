Tous les films de James Bond, en ordre chronologique

22 / 26

Casino Royale (2006)

Malgré le tollé qui a suivi l’annonce qu’il serait bel et bien le successeur de Pierce Brosnan, Daniel Craig s’approprie le rôle et nous livre le James Bond le plus dangereux et le plus complexe à ce jour.

Les nouvelles profondeurs offertes au personnage rendent sa romance vouée à l’échec avec Vesper Lynd (Eva Green) aussi engageante que le jeu de poker au cœur de l’intrigue…

Psst! Un film Casino Royale est également paru en 1967 incarné par David Niven. L’Organisation Criminelle SMERSH entreprend de saboter la stabilité mondiale. M n’a qu’un seul espoir: rappeler James Bond, partit en vacances.