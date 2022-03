Tous ces acteurs qui ont joué Batman

Batman (1989) et Batman: le défi (1992) de Tim Burton L’univers de Batman tel que traduit à l’écran trois décennies plus tôt pouvait parler à Tim Burton. Il a donc accepté de prendre les rênes d’une nouvelle adaptation. En plus, ça tombait bien, il avait sous la main l’acteur parfait pour se glisser sous le masque: son interprète de Betelgeuse dans Beetlejuice, Michael Keaton. Oh que les producteurs du film ne voyaient pas les choses de la même façon! Le réalisateur a dû se battre pour vendre son poulain. Avec raison: les deux passages de l’acteur dans l’uniforme du Chevalier noir ont été couronnés de succès et pour certains fans, sa prestation est toujours inégalée. Face à lui, les Jack Nicholson (Le Joker), Kim Basinger (Vicky Vale), Danny DeVito (Le Pingouin) et l’iconique Michelle Pfeiffer (Catwoman) ont eux aussi marqué leurs rôles respectifs. D’ailleurs, plusieurs personnages de l’univers de Batman sont au nombre des méchants qu’on adore dans les films!

Mais le batsuit n’était pas le seul problème de «son» Batman. Joel Schumacher a imposé sa vision à lui, pas sombre et gothique comme celle de Tim Burton, mais moderne limite punk, pétante façon années 90. C’est pour cela que Michael Keaton a laissé tomber la cape. Imaginez Jim Carrey en Sphynx, ça donne le ton et la couleur. Les critiques ont été assez négatives, mais le succès populaire, au rendez-vous. Il fallait remettre ça. Ça a été remis. À moitié seulement.

Batman et Robin de Joel Schumacher (1997)

Batman à jamais avait été un succès en termes de box-office, son réalisateur a été réengagé. Pas son interprète principal… qui n’avait de toutes manières probablement pas envie de revivre le supplice du masque rigide. On lui a trouvé un remplaçant en la personne du «de plus en plus populaire» et charismatique George Clooney. Mais en l’entourant du mauvais réalisateur, d’une distribution peu convaincue et pas convaincante (Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, Uma Thurman en Poison Ivy, Alicia Silverstone en Batgirl), d’un scénario maladroit qui jouait la carte du «buddy movie» malaisant entre lui et Chris O’Donnell en Robin.

Et si le problème du masque avait été réglé, a ici surgi celui des mamelons méticuleusement sculptés sur le cuir du costume. Que de rires cela a provoqués. Pour résumer, George Clooney a avoué que regarder ce long métrage le rendait physiquement malade. On comprend et on compatit.