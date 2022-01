Des baisers historiques, célèbres ou simplement tendres

1 / 10

Baiser maternel

Même s’ils ne comprennent pas nos paroles, les bébés entendent néanmoins le langage du toucher. Le tendre baiser qu’une mère dépose sur les petits pieds de son enfant est une déclaration d’amour silencieuse et rassurante. Toucher et embrasser contribuent au bon développement de la première enfance. La science établit que les enfants régulièrement embrassés et caressés se développent souvent mieux que ceux qui le sont rarement. Voici comment devenir plus fort physiquement et mentalement grâce aux baisers!