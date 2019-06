Manger avant ou après le sport? La réponse scientifique à cette question

Vêtements d’entraînement? Prêts. Bouteille d’eau? Remplie. Petit-déjeuner? Hum… Voilà une question qui a longtemps fait l’objet de vifs débats parmi les amateurs (matinaux) de sport. Une nouvelle étude a finalement résolu ce dilemme, à savoir s’il faut manger avant ou après le sport.

Des chercheurs des universités de Bath, de Birmingham, de Newcastle et de Stirling ont analysé les dépenses énergétiques de 12 hommes actifs et en bonne santé physiquement âgés de 20 à 26 ans. Chacun d’eux a fait trois essais différents:

prendre un petit-déjeuner de flocons d’avoine et de lait, puis se reposer (sans exercice);

prendre le même petit-déjeuner deux heures avant de faire du vélo pendant 60 minutes;

et finalement sauter complètement le petit-déjeuner avant de faire le même exercice pendant 60 minutes.

L’étude a révélé que, lorsque les hommes sautent le petit-déjeuner, ils présentent tout au long de la journée un déficit calorique d’environ 150 calories, ce qui veut dire que l’exercice à jeun est le meilleur pour perdre du poids.

«Ces résultats suggèrent que les jeunes hommes en bonne santé atteignent plus facilement le déficit énergétique quand ils ne prennent pas de petit-déjeuner avant de faire de l’exercice», ont conclu les auteurs de l’étude.

Voici comment ça marche: lorsque vous faites de l’exercice l’estomac vide, votre corps n’a pas facilement accès à l’énergie provenant des aliments. Il va puiser dans d’autres sources, comme la graisse corporelle stockée, ce qui rend votre exercice plus efficace pour brûler les graisses et vous aide à perdre du poids.

De plus, s’exercer à jeun vous aide à maintenir votre taux d’insuline à niveau un plus bas. Ce qui permet à votre corps de produire plus d’hormone de croissance, qui brûle aussi les graisses. «Lorsque votre taux d’insuline est élevé – comme c’est le cas après avoir mangé –, votre corps a tendance à vouloir stocker les graisses, pas à les brûler, explique Phoenyx Austin, spécialiste en médecine sportive, dans son blogue Mindbodygreen (en anglais seulement). Même si vous vous entraînez comme un fou après un repas, vous ne brûlerez pas de graisses corporelles tant que le taux d’insuline n’aura pas baissé, ce qui peut généralement prendre deux à trois heures, sinon plus.»

Mais si vous préférez déjeuner avant de faire de l’exercice, ne vous inquiétez pas, cela a aussi des avantages. Par exemple, les chercheurs ont découvert que les hommes qui prenaient leur petit-déjeuner brûlaient plus de glucides durant l’exercice et accéléraient leur métabolisme pour plus tard dans la journée. Assurez-vous toutefois de manger l’une de ces 5 meilleures collations avant un entrainement.