4 / 9 Shutterstock/HandmadePictures Manger trop salé Vous avez pris des mets chinois pendant le week-end? Le Dr Kantor nous dit que l’excès de sel et de GMS (glutamate monosodique, ou umami) – deux ingrédients très courants dans la cuisine chinoise – peut entraîner de la rétention d’eau. Il faut moins manger d’aliments à fort contenu en sel et en GMS. Tout comme l’American Heart Association, Santé Canada recommande pour les adultes de ne pas dépasser 2 300 mg de sodium par jour; la limite idéale se situe même à 1 500 mg par jour. Ne rajoutez pas de sel à table et faites attention aux aliments préparés qui sont riches en sodium. Pas encore convaincu? Lisez ces 25 raisons de vous méfier du sel.

5 / 9 ISTOCK/ANDRESR Ne pas prendre soin de ses dents Ne remettez pas votre rendez-vous chez le dentiste. « Si vous avez le bas du visage enflé, particulièrement sur un seul côté, ce peut être dû à un abcès dentaire. Ne laissez jamais une carie sans traitement », nous dit le Dr Kantor. On ne va pas chez le dentiste seulement pour un nettoyage et des radios. Ce professionnel vérifie bien d’autres problèmes de santé, comme ceux qui peuvent causer un œdème du visage ou des maladies graves tels le cancer de la bouche et la maladie de Crohn. Vous pensez prendre soin de vos dents? Vérifiez si vous suivez ces conseils de dentistes à la lettre.