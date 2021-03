Canulars: les premiers poissons d’avril historiques!

1 / 11

VanderWolf Images/Shutterstock

D’où vient le poisson d’avril?

Si le poisson d’avril est un phénomène universel, nul ne sait vraiment comment tout a commencé. Les Hilaria («jours de la gaieté, de la joie»), la fête du printemps qui se célébrait en mars chez les Romains, l’auraient inspiré. On y organisait des jeux, des processions et des mascarades où le peuple pouvait caricaturer les nobles et se moquer d’eux.

Difficile de savoir si les ressemblances entre cette fête antique et notre poisson d’avril moderne sont réelles ou fortuites, les premières attestations écrites de l’événement n’étant apparues que plusieurs siècles plus tard. Un poète flamand a rédigé en 1561 quelques vers comiques sur un noble qui envoie son serviteur faire quantité de courses ridicules pour les préparatifs d’un festin de noces (le poème s’intitule «Refrain du jour des courses/lequel a lieu le premier avril»). En France, la locution «poisson d’avril» est attestée dès le XVe siècle et, en 1718, le dictionnaire de l’Académie française note que «donner un poisson d’avril» signifie «obliger quelqu’un à faire quelque démarche inutile pour avoir lieu de se moquer de lui». Voici ce que vous devez savoir sur le rire et l’humour.