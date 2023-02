J’ai travaillé sur des bateaux de croisière pendant 10 ans: voici 18 erreurs que tout voyageur devrait éviter

Ces conseils d’initiés pour les croisières peuvent faire toute la différence entre un désastre et le plus beau voyage de votre vie.

Des conseils pour une croisière parfaite

J’ai travaillé pendant plus de 10 ans sur certains des meilleurs bateaux de croisière et, depuis 6 ans, je suis directrice de croisière. C’est un emploi de rêve : étant le visage et la voix d’un bateau de croisière d’une capacité de 3600 passagers, j’organise des activités 24 heures sur 24 pour les clients, j’élabore les programmes principaux, je coordonne les excursions, j’organise des événements spéciaux et bien plus encore. Comme j’ai fait des centaines de croisières et que je vis sur un bateau presque toute l’année, je peux dire sans me tromper que je connais quelques trucs qui vous seront sûrement utiles.

Je sais aussi pas mal de choses sur les erreurs que les gens font quand il est question de croisières, et ce, qu’ils naviguent pour la première fois ou qu’ils soient des habitués, ou encore qu’ils choisissent une croisière réservée aux adultes, une croisière familiale ou une croisière pour célibataires. Qu’il s’agisse de dresser une liste pratique de choses à emporter sur le bateau, de savoir les choses que vous ne pouvez plus faire en croisière ou de trouver les meilleures offres à bord, ces conseils d’initiés vous assureront de faire le plus beau voyage possible.

*Danielle nous a demandé d’utiliser uniquement son prénom et de ne pas indiquer la compagnie de croisière pour laquelle elle travaille.