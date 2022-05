Les villes américaines les plus touchées par les punaises de lit

JOHN-REYNOLDS/GETTY IMAGES

Quelle est la ville américaine la plus infestée par les punaises de lit?

C’est un superlatif que personne ne souhaite pour sa ville. L’entreprise de lutte antiparasitaire Orkin a récemment publié sa liste des 50 villes américaines les plus infestées par les punaises de lit, compilée à partir des données des endroits où Orkin a effectué le plus de traitements contre les punaises de lit, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Alors, où se trouve la pire infestation?

Pour la deuxième année consécutive, Chicago est en première position sur la liste d’Orkin. Pour sa part, Philadelphie a fait un énorme bond, à partir de la 12e place pour se retrouver en deuxième position. Bonne joueuse, la ville de New York se retrouve en troisième position avec un bond notable de neuf positions par rapport à l’année dernière. Voici le top 10 des villes de la liste d’Orkin en 2022:

Chicago Philadelphie Ville de New York Détroit Baltimore Indianapolis Washington, D.C. Cleveland, Ohio Columbus, Ohio Cincinnati

Baltimore a perdu trois places par rapport à l’année dernière, et Washington, D.C., quatre places. Parmi les villes qui ont quitté le top 10, citons Grand Rapids, dans le Michigan (qui occupe cette année la 11e place) et Los Angeles (en 12e position). Si vous visitez l’une de ces villes, il serait sage d’être un peu plus vigilant, notamment en vous assurant de savoir reconnaître ces signes que vous avez des punaises de lit – et peut-être de faire le plein de produits anti-punaises.

Quelle est la principale cause des punaises de lit?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les punaises de lit entrent souvent en contact avec les personnes par le biais des bagages, des sacs, des vêtements, de la literie, des meubles ou de tout autre objet qui leur permet de se cacher facilement. Cela signifie que voyager dans une ville reconnue pour être infestée par des punaises de lit augmente les risques de rapporter des souvenirs indésirables. En résumé, inspectez toujours les chambres d’hôtel ou tout autre endroit où vous êtes susceptible de séjourner pendant votre voyage.

L’histoire des punaises de lit remonte à l’Égypte ancienne. Les colons les ont introduites aux États-Unis, mais dans les années 1950, elles avaient été pratiquement éradiquées, grâce aux produits de nettoyage modernes (merci aux aspirateurs et aux machines à laver) et aux nouveaux produits antiparasitaires. Elles ont malheureusement refait surface à la fin des années 1990, en grande partie à cause de l’augmentation des voyages internationaux et d’un manque de sensibilisation et de mesures de prévention.

Combien de temps vivent les punaises de lit?

Selon Orkin, les punaises de lit vivent généralement de quatre à six mois. Mais certaines d’entre elles peuvent vivre jusqu’à un an dans de bonnes conditions. Les punaises de lit prospèrent dans les espaces encombrés, où elles peuvent passer inaperçues.

Vouloir éliminer les insectes de sa maison est naturel, mais laisser certains d’entre eux tranquilles pourrait en fait être utile. Découvrez pourquoi vous ne devez pas tuer un mille-pattes.

