10 catastrophes qui pourraient vous arriver en voyage

3 / 11 Mateusz Liberra/Shutterstock Un volcan cloue votre avion au sol Lorsque le volcan islandais Eyjafjallajökull est entré en éruption au printemps 2010, des milliers de vols ont été suspendus pendant des semaines. Parmi la foule de passagers aériens paralysés, il y avait Anne Muir, d’Ajax, en Ontario. Sa semaine au Royaume-Uni a été prolongée d’une durée indéterminée. «À un moment donné, je me suis demandé si je ne devais pas revenir en bateau», confie-t-elle. «Deux semaines plus tard, lorsque les cendres se sont dissipées, j’ai fait 6 heures d’autobus au nord de Londres pour attraper un vol dans l’un des seuls aéroports ouverts pour être finalement rapatriée dans une ville canadienne… différente de celle où je devais me rendre.» En Islande se trouve l’un des volcans en activité que vous pourriez vraiment visiter.

4 / 11 Costin Constantinescu/Shutterstock Vous attrapez un norovirus en croisière En 2012, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont confirmé 15 cas d’épidémie sur des navires de croisière. Un norovirus, un microbe embêtant qui provoque des vomissements et de la diarrhée, était coupable de 12 des 15 interruptions de croisière. Vous avez la nausée? Trois navires de croisière – le Queen Mary 2, le Crown Princess et l’Emerald Princess – ont signalé des attaques de norovirus dans la même semaine en décembre 2012. Si vous envisagez de faire un séjour en mer, n’oubliez pas d’emporter des lingettes antibactériennes, des médicaments contre la diarrhée et beaucoup de savon pour vous laver les mains. Mieux vaut prévenir que guérir.