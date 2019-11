Pour un Noël sans bobos

3 / 8

Osobystist/Shutterstock

Pitié pour votre cœur

Le risque de crise cardiaque augmente de manière fulgurante pendant les fêtes. Notamment parce que les symptômes cardiaques ressemblent à ceux de l’indigestion – autre risque saisonnier – et que beaucoup de gens préfèrent attribuer leur malaise à la gourmandise plutôt qu’interrompre une soirée et se rendre aux urgences. «Si vous n’avez jamais souffert d’indigestion et que, brusquement, ça se déclenche, demandez-vous si le cœur n’est pas en cause», prévient la Dre Beth Abramson, cardiologue à Toronto et porte-parole de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

Le temps n’aide pas non plus. Les grands froids, surtout s’il faut pelleter la neige, peuvent se révéler mortels. Parce qu’il fait se contracter les vaisseaux, le froid ralentit le débit sanguin au cœur, alors que l’exercice augmente son besoin en sang et en oxygène. Par conséquent, l’approvisionnement de sang au cœur se réduit au moment même où il en a le plus besoin. Voilà des conditions idéales pour un infarctus du myocarde. «Quand vous pelletez et que vous respirez de l’air froid – surtout si vous êtes en surpoids et en mauvaise forme physique ou que vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire –, vous vous mettez en danger», résume la médecin. Les boissons alcoolisées constituent également un risque pour le cœur. Boire trop d’alcool trop vite peut causer un «syndrome cardiaque des vacances», qui se manifeste par un battement de cœur rapide et irrégulier – la fibrillation auriculaire.

Conseils: l’observation seule ne suffit pas à déterminer si une personne est victime d’une crise cardiaque, même pour un médecin. Si la douleur thoracique est le symptôme le plus courant, la crise cardiaque n’a pas toujours ce petit air de drame hollywoodien.

«Un malaise soudain à la poitrine, au cou, à la gorge ou au bras, un essoufflement ou une nausée subite doivent être pris au sérieux», insiste la Dre Abramson. Les antécédents familiaux de problèmes cardiovasculaires, une forte tension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le tabagisme, le diabète et le surpoids augmentent les risques. «Aux urgences, quelques examens simples et rapides confirmeront ou écarteront la crise cardiaque», ajoute- t-elle. Dans le doute, on recommande de se rendre sans tarder à l’hôpital.

L’hiver n’a pas que de mauvais côtés! Informez-vous sur les surprenants bienfaits du froid.