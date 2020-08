COVID-19: comment agir avec ceux qui transgressent les règles de distanciation sociale

MILJKO/GETTY IMAGES

Le pouvoir de la confiance

On peut se trouver dans des situations imprévues en ces temps inhabituels. Faire preuve de leadership dans vos conversations et vos interactions tout en vous montrant confiant et rassurant pourrait bénéficier à tous. «Il ne faut pas cesser de saluer les gens de façon formelle. Créez rapidement un contact visuel, gardez la distance nécessaire et souriez. Soulignez l’aspect inhabituel du moment», conseille Anne Corley Baum, experte en étiquette professionnelle. «Présentez-vous, souriez, hochez la tête et reprenez votre travail courant. Votre détermination va réconforter et apporter aux autres un sentiment de confiance essentiel durant cette épreuve.»