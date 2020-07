COVID-19: la «nouvelle normalité» des restaurants en 13 photos

ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Le service de salade ganté et masqué

De nouvelles directives en matière de santé et sécurité ont été instaurées dans les restaurants partout dans le monde pour prévenir la propagation du virus. On ne se sert plus soi-même dans les buffets, on est servi. Parlant de directives, combien de fois pouvez-vous porter un masque réutilisable avant de le laver?