14 règles d’étiquette à connaître avant de visiter des amis (en contexte de pandémie)

FILIPPOBACCI/GETTY IMAGES

Restez vigilant sur la distance sociale

«Les problèmes surviennent lorsque les gens consomment de l’alcool et se rapprochent, se remémorent des souvenirs en regardant des photos sur un téléphone, puis, oh non! Nous ne sommes pas censés faire cela!», lance Schweitzer.

«La plupart des couples reculent un peu plus leur chaise et s’assoient sans masque, mais ils sont suffisamment éloignés pour que ce soit sécuritaire», explique Schweitzer. «Ils peuvent être à plus de deux mètres de distance. Pendant que les gens racontent des histoires, nous pourrions mettre nos masques. C’est vraiment une question de confort personnel.» Cela dit, si quelqu’un se rapproche trop et que vous n’êtes pas confortable à l’idée, n’hésitez pas à le mentionner poliment, surtout si vous êtes un homme, car vos probabilités de décès lié à la COVID-19 sont plus élevées.