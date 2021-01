Corde à sauter: 6 avantages qui vous inciteront à l’essayer

10 / 11

Africa Studio/Shutterstock

Le saut à la corde

Vos coudes devraient être pliés pour permettre à vos avant-bras d’être parallèles au sol, et vos coudes à quelques centimètres de votre corps, tout près de votre cage thoracique. En faisant tourner la corde, vos coudes devraient rester immobiles à vos côtés, précise Kira Stokes. «Rien ne devrait bouger au-dessus des coudes quand vous sautez à la corde. Le mouvement doit provenir entièrement du poignet», explique-t-elle. Vous n’avez d’ailleurs pas à sauter plus haut que trois à six centimètres du sol. Vous atténuez ainsi l’impact sur vos articulations quand vous touchez au sol.

Elle conseille de crier “saute” dans votre tête chaque fois que la corde touche le sol. C’est curieux, mais cela permet de synchroniser plus facilement le corps et l’esprit et d’atteindre une coordination parfaite. Assurez-vous également de mobiliser tout le temps vos abdominaux et d’éviter de courber le dos, ajoute-t-elle. Des sauts répétés avec le dos arrondi peuvent augmenter la pression sur votre colonne vertébrale et amplifier tout problème de dos existant ou en créer un. Pensez à contracter et à mobiliser vos abdominaux, et poussez doucement votre coccyx vers le sol afin d’étirer votre colonne et prévenir une trop forte cambrure.