16 mythes sur l’exercice physique

Zodiacphoto/Shutterstock

Mythe nᵒ4: les haltères musclent trop les femmes et déforment leur corps

Beaucoup de femmes croient, à tort, que quelques accroupissements et flexions des bras les transformeront en ces culturistes au corps tout en muscles qu’on voit dans les magazines. Or, il se trouve que la testostérone joue un rôle majeur dans l’élaboration de la masse musculaire et que les femmes en produisent nettement moins que les hommes.

Lorsque vous êtes portée à vous comparer à ces culturistes de niveau international, gardez à l’esprit que l’hérédité, un entraînement éreintant et, bien souvent, l’emploi discutable de produits tels que les stéroïdes y sont pour beaucoup dans leur physique. Gerard Recio rappelle toujours à ses clientes qu’il leur faudrait s’entraîner de manière extrêmement vigoureuse et consommer des tonnes de calories pour réussir à développer une masse musculaire semblable.

La musculation est très importante pour les femmes dans la mesure où elles ont moins de masse musculaire et osseuse, ce qui accroît leur risque d’ostéoporose. En outre, l’activité métabolique des muscles étant très élevée, on brûle plus de calories quand on les développe. Par conséquent, ramassez vos haltères et faites-vous du muscle.