Ce simple truc va vous rendormir en moins de 60 secondes

LENETSTAN/SHUTTERSTOCK

Dire adieu à l’insomnie

Et si on pouvait dire adieu aux nuits d’insomnie, passées à bouger et à tourner jusqu’aux petites heures du matin? Et si c’en était fini de rester allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, après s’être réveillé en pleine nuit? Découvrez cette technique facile et éprouvée par les experts pour s’endormir en moins d’une minute.

Une technique simple et naturelle

Ce remède tout à fait naturel est appelé la méthode du 4-7-8 et, oui, c’est aussi simple que ça en a l’air. Pour commencer, installez-vous confortablement dans le lit. Puis inspirez par le nez pendant quatre secondes, retenez votre respiration sept secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant huit secondes. Recommencez jusqu’à ce que vous tombiez endormi.

Vous en doutez? Parlez-en à Andrew Weil. Ce médecin, qui a étudié à Harvard, a emprunté cet exercice aux pratiques de méditation vieilles de plusieurs siècles des yogis indiens. «C’est la meilleure méthode que je connaisse pour retrouver le sommeil lorsqu’on se réveille en plein milieu de la nuit», a-t-il expliqué dans une conférence.

Les yogis utilisent cette technique pour parvenir à un état de parfaite relaxation et pour neutraliser le stress et l’anxiété. Ralentir délibérément votre respiration oblige votre rythme cardiaque à ralentir lui aussi, ce qui amène le reste de votre corps à relaxer. En d’autres mots, il s’agit d’un sédatif naturel – pour le corps ET l’esprit.

«En théorie, vous imposez à votre respiration un certain rythme grâce à votre système volontaire et, graduellement, cela se transmet au système nerveux autonome (ou involontaire), explique-t-il. Et cela se produit avec le temps. Alors c’est en le faisant régulièrement pendant des semaines, voire des mois et des années que les changements que vous désirez vont se produire.»

Et voilà! Appliquez cette méthode et vous pourrez pour de bon cesser de compter les moutons.