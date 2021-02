5 postures de yoga contre les douleurs lombaires

12 / 14

puhhha/Shutterstock

Comment faire

Commencez en position de planche élevée, en équilibre sur vos paumes et la partie avant de la plante de vos pieds, votre tronc bien aligné. Pliez votre genou droit et tirez-le vers votre poitrine tout en soulevant votre pied du sol. Pivotez votre hanche droite vers l’extérieur en amenant votre pied droit vers votre main gauche et votre genou droit plus près de votre main droite.

Déposez au sol le côté extérieur de votre tibia droit en positionnant votre pied droit et votre tibia selon l’angle désiré en fonction de votre flexibilité. Si vous êtes moins flexible, positionnez votre pied droit plus près de votre hanche gauche; si vous êtes plus flexible, amenez votre pied droit plus près de votre main gauche. Abaissez votre genou et votre pied gauches au sol et laissez vos hanches retomber au moment de soulever le torse. Contractez et rentrez vos omoplates vers la colonne vertébrale. Vous devriez sentir un étirement se faire à l’extérieur de votre hanche droite et à l’avant de son muscle rotateur.

Maintenez la position le temps de 3 à 5 respirations, revenez à la position de la planche et répétez l’exercice. Continuez pendant 60 secondes d’un côté, puis faites la même chose de l’autre.