11 choses que votre orthodontiste ne vous dira pas

9 / 12 SALAJEAN/SHUTTERSTOCK L’orthodontie n’est pas uniquement esthétique On pourrait croire que les gens vont chez l’orthodontiste juste pour redresser leurs dents, mais il y a aussi une foule d’autres raisons. Alors que certaines personnes peuvent passer leur vie avec des dents de travers sans que cela leur cause de problèmes, d’autres ont besoin d’appareils fixes pour mastiquer et parler correctement. «Nous voulons bien sûr que tout le monde ait un sourire parfait, mais la réalité, c’est que nous n’avons pas tous besoin de traitements orthodontiques», dit Seth Newman, orthodontiste à Roslyn Heights, dans l’État de New York. Pour l’esthétique, voici ce qu’il faut savoir, selon les dentistes, au sujet du blanchiment des dents.

10 / 12 ANDREY_POPOV/SHUTTERSTOCK Nous savons si vous ne passez pas la soie dentaire ou ne vous brossez les dents aussi souvent que vous le dites Vous vous souvenez de toutes ces fois où vous avez menti à votre dentiste ou à votre orthodontiste quand ils vous ont demandé si vous aviez utilisé la soie dentaire? Ne vous leurrez pas, ils savent exactement à quoi s’en tenir. «Ceux qui ne se brossent pas les dents et ne passent pas la soie dentaire correctement ont généralement plus de plaque dentaire, de gingivite et de carie, explique le Dr Chase. Une seule journée sans passer le fil dentaire est dommageable, mais une semaine ou un mois de mauvaise hygiène entraînera un gonflement des gencives, des saignements et une odeur nauséabonde.»