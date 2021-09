Brûlures d’estomac: avoir le feu au ventre

chemistrygod/Shutterstock

Après plus d’une année de pandémie, certains ont adopté un nouveau mode de vie en confinement: on s’exerce moins, on mange plus – sans parler des niveaux d’anxiété et de stress qui montent. Apprenez comment mieux gérer le stress et l’anxiété.

«Tout cela affecte nos fonctions digestives», déplore Christopher Andrews, un médecin de Calgary qui précise que les brûlures d’estomac sont en hausse. En décembre 2020, les États-Unis ont même connu une brève pénurie de médicaments antiacides.

Les brûlures d’estomac, cette sensation d’avoir la poitrine ou l’épigastre en feu, sont la conséquence douloureuse de la présence dans l’œsophage d’acide gastrique et d’enzymes digestives. Quand on avale de la nourriture ou un liquide, le sphincter œsophagien, le muscle qui entoure la partie inférieure de l’œsophage, se détend pour permettre au contenu de passer, puis se referme pour l’empêcher de refouler. Mais si le muscle est fragilisé ou s’il ne se referme pas complètement, l’acide gastrique remonte, c’est ce qui provoque l’irritation.

L’alimentation est le plus souvent en cause: les aliments acides comme les sauces piquantes ou le café augmentent le niveau d’acidité dans l’estomac, tandis que le chocolat et les aliments hyperlipidiques comme le fromage et les avocats stimulent la libération d’hormones qui font se relâcher le sphincter. Les plats épicés sont aussi susceptibles d’accroître l’inconfort.

Les brûlures d’estomac n’épargnent personne: hommes, femmes, jeunes, vieux. Le risque est cependant plus élevé chez les sujets en surpoids. Une étude de 2006 a révélé que les participants en surpoids et obèses souffraient de brûlures d’estomac deux ou trois fois plus que ceux dont le poids était normal. La pression accrue sur l’estomac pourrait être en cause, soutient le Dr Andrews, car elle favorise le reflux d’acide gastrique. Le changement d’alimentation, comme celui qu’on a observé pendant les périodes de confinement avec l’augmentation de nourriture de réconfort, favorise les ballonnements et la présence de gaz dans le tube digestif – cela aussi comprime l’intestin. N’ignorez surtout pas ces maux de ventre qui peuvent être dangereux.

Le stress et l’anxiété sont d’autres facteurs, parce que le système nerveux sympathique – responsable du déclenchement de la réaction de lutte ou de fuite – interagit avec le système nerveux entérique régulateur de la digestion. On sait qu’en situation de grand danger, le stress peut déclencher une hypersensibilité des nerfs digestifs.

Souffrir à l’occasion de brûlures d’estomac n’a rien d’inquiétant, mais des épisodes fréquents d’indigestion doivent vous alerter et vous pousser à adopter un mode de vie plus sain. Une étude récente portant sur 9000 patients souffrant de brûlures d’estomac qui s’étaient engagés à suivre un plan de santé en cinq étapes – maintenir un poids raisonnable, manger sainement, faire de l’exercice, ne pas fumer et réduire la consommation de café, de thé et de boissons gazeuses – a démontré que leurs symptômes avaient diminué de 40%. Le Dr Andrews recommande à ses patients d’éviter de manger tard le soir, trop près du moment d’aller se coucher. « Quand on s’allonge l’estomac plein, tout remonte facilement.»

Les antihistaminiques en vente libre contribuent à bloquer le reflux gastrique, et les médicaments antiacides soulagent provisoirement la douleur œsophagienne. Mais si vous souffrez de brûlures d’estomac plus de trois fois par semaine et sur une longue période, consultez un médecin. L’acide gastrique peut blesser l’œsophage – et en l’absence de traitement, le risque de souffrir d’un cancer de l’œsophage augmente. Une consultation s’impose également si, en plus des brûlures d’estomac, vous avez du mal à avaler, si vous vomissez, perdez du poids ou souffrez d’anémie. Le médecin prescrira un médicament plus puissant ou recommandera une chirurgie pour réparer ou remplacer le sphincter œsophagien défaillant.