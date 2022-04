Bouger remonte le moral

Dragon Images/Shutterstock

Plus de 500 millions d’individus dans le monde sont chroniquement déprimés ou anxieux, et la pandémie de COVID-19 a exacerbé leur état. Bonne nouvelle: deux études récentes concluent que toute forme d’exercice physique – marcher, courir, faire du vélo ou de la musculation, par exemple – peut soulager leurs symptômes, même chroniques.

Lors d’un essai clinique effectué à l’université de Göteborg, en Suède, la plupart des patients souffrant d’anxiété qui prenaient part à un programme d’exercice aérobique et de musculation de 12 semaines ont fait de grands progrès – et plus l’effort était vigoureux, plus les symptômes d’anxiété ont diminué. Ainsi, les participants qui faisaient une heure d’exercice trois fois par semaine à 75% de leur rythme cardiaque maximal étaient plus détendus que ceux qui montaient à 60% du maximum.

Pour combattre la dépression, on devrait passer moins de temps assis, conclut pour sa part un article de la revue Frontiers in Psychiatry. Selon ses auteurs, les sujets cloués devant un écran au début de la pandémie étaient plus déprimés que ceux qui se levaient et qui changeaient régulièrement de position.

L’exercice contribue en effet à atténuer les symptômes en stimulant la sécrétion de substances euphorisantes appelées endorphines, en favorisant le développement des connexions entre les neurones cérébraux dans les régions régulant l’humeur et en chassant les idées noires qui nourrissent la dépression et l’anxiété.

