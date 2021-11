Astrologie chinoise: les signes et leur signification

1 / 14

Depuis plus de 2000 ans, l’astrologie chinoise tient un rôle majeur dans la culture chinoise. Vous savez peut-être que 2022 est l’année du Tigre, mais l’importance du Nouvel An chinois peut vous échapper par ignorance des traditions chinoises et de son système astrologique. Alors que l’astrologie occidentale est détaillée, l’astrologie chinoise est beaucoup plus complexe et nuancée en raison, notamment, de ses 12 signes et de ses 5 éléments: Terre, Métal, Eau, Bois et Feu, sans compter l’énergie issue du yin et du yang. Mais avant tout, quels sont les 12 signes astrologiques chinois, d’où viennent-ils et quel est leur ascendant sur notre identité?

Qu’est-ce que l’astrologie chinoise?

Le système astrologique chinois, également connu sous le nom de Shengxiao, est un cycle répétitif de douze ans, dont chaque année est représentée par un animal. Dans l’ordre, ce sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon.

Cet ordre est en lien avec la légende la plus reconnue de l’astrologie chinoise, la course de l’Empereur de Jade. Selon celle-ci, l’empereur chinois aurait organisé une course visant à établir lesquels des animaux chanceux apparaîtraient dans le calendrier. Le grand gagnant a été le Rat, qui représente la première des douze années du cycle, puis les onze autres dans l’ordre.

