Notre signe du zodiaque influence-t-il notre santé?

9 / 12 Vadim Sadovski / Shutterstock Sagittaire (22 novembre – 21 décembre) Ce signe du zodiaque est symbolisé par un archer mi-humain mi-cheval, rappelle Suzanne Gerber. Il est relié aux hanches, aux cuisses et à la vision. C’est un signe d’imprudence et d’exubérance, et il peut être sujet aux accidents. Le Sagittaire doit également surveiller sa consommation d’alcool et d’autres substances qu’il sait néfaste. Ses problèmes de hanches, de nerf sciatique et oculaires sont aussi à surveiller.» Le Sagittaire peut être vraiment sympa, mais il est plus susceptible de représenter un danger pour lui-même.

10 / 12 Vadim Sadovski / Shutterstock Capricorne (22 décembre – 19 janvier) Le Capricorne est sous l’influence de Saturne, la planète de la structure. En tant que tel, il est associé aux os, aux genoux, aux dents et aux articulations, qui sont ses points faibles, explique Suzanne Gerber. Une alimentation riche en calcium et en vitamines (et en minéraux indispensables à leur absorption) est essentielle. L’activité physique régulière peut l’aider à éliminer les tensions accumulées. Elle suggère au Capricorne d’explorer les nombreux bienfaits du massage et s’assurer d’avoir suffisamment de calcium. Pour cela, apprenez à détecter les signes indiquant que votre corps manque de calcium.