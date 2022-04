Être une bonne personne: qu’est-ce que ça implique?

3 / 6 SHUTTERSTOCK.COM Apprendre à être une bonne personne implique de comprendre ses motivations C’est important de comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons – particulièrement s’il y a une habitude que nous voulons changer. Victoria Talwar, professeure adjointe de psychopédagogie et de psychologie du counseling à l’université McGill à Montréal, étudie le mensonge chez les enfants. Elle note que les jeunes qui sont plus empathiques sont plus susceptibles d’avoir recours à des mensonges prosociaux ou diplomatiques, ce qui ménage les sentiments de quelqu’un ou adoucit les relations sociales. Même la malhonnêteté, suggère-t-elle, n’est pas tout blanc ou tout noir: mentir peut être en fait une façon de démontrer qu’on se soucie d’une autre personne. De même, lorsque nos comportements sont «mauvais» socialement parlant, c’est important d’essayer de comprendre ce qui se cache derrière. «Nous pourrions faire quelque chose de mal en passant notre colère à coups de poing ou en nous tournant vers la drogue ou l’alcool, explique la psychothérapeute Meredith Strauss qui pratique au New Jersey. Mais, ajoute-t-elle, ces actions peuvent avoir un but. Elle essaie d’aider ses patients à comprendre ce que ces aspects négatifs cachent. Une personne qui contrôle difficilement ses impulsions n’a peut-être pas eu l’espace nécessaire étant enfant pour communiquer ses besoins; ou encore quelqu’un qui s’engourdit en consommant de la drogue ou de l’alcool tente peut-être de se cacher une vérité douloureuse. Meredith Strauss, dont la pratique combine la philosophie orientale et la psychologie occidentale, croit que nous sommes tous nés bons. Développer de l’autocompassion pour des comportements apparemment «mauvais» nous amène sur la voie de la guérison: si nous intégrons ces aspects dans notre compréhension de nous-même, nous pouvons travailler à nous en défaire. Faites attention à ces comportements qui sont toxiques pour votre couple.

4 / 6 SHUTTERSTOCK.COM Travailler à réparer le monde «Dans le judaïsme, nous sommes surtout définis par nos actions, explique Lisa Grushcow, la rabbin du Temple Emanu-El-Beth Sholom à Montréal. Vous pouvez difficilement être une bonne âme passive.» Ce concept est lié à la notion juive de tikkun olam, qui se traduit par «réparer le monde». Notre travail en tant qu’êtres humains, explique-t-elle, «est de réparer ce qui a été brisé. Il nous incombe non seulement de prendre soin de nous-même et des autres, mais aussi de bâtir un monde meilleur autour de nous.» Cette philosophie conceptualise la bonté comme une chose ancrée dans le fait de rendre service. Au lieu de vous demander «Suis-je une bonne personne?», vous voudrez vous poser cette question: «Qu’est-ce que je fais de bien dans le monde?» La synagogue de Lisa Grushcow met ces convictions à l’œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de sa communauté. Dans les années 1970, elle a parrainé deux familles de réfugiés vietnamiens pour qu’elles viennent s’installer au Canada; plus récemment, elle a aidé deux familles de réfugiés syriens à s’établir ici. Elle gère également le programme Caring Cooks grâce auquel on prépare des repas pour des personnes vivant dans des quartiers moins favorisés de Montréal. Aussi, elle organise des journées Mitzvah au cours desquelles on réunit des vêtements, on décore des pots pour ensuite livrer des plantes à des personnes âgées. Si vous souhaitez faire des dons ou devenir bénévole, voici comment choisir le bon organisme de bienfaisance.