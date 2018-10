Vous souhaitez avoir des os solides? Vous aurez besoin d’une variété d’éléments nutritifs pour y arriver. Voici les plus importants.

MJTH/Shutterstock

Calcium

C’est le minéral le plus important pour avoir des os solides – votre corps contient environ 1 kg (plus de 2 lb) de calcium, dont 99 % dans votre squelette. Le calcium est également essentiel pour la coagulation sanguine, la contraction musculaire et la fonction nerveuse – si vous n’en prenez pas assez, votre corps puise dans le calcium des os pour alimenter vos muscles, le cœur et les nerfs. Cela affaiblit les os et vous met à risque de fractures et d’ostéoporose.

Chez les Britanniques, le lait et les autres produits laitiers fournissent plus de 50% de l’apport en calcium, mais on en trouve aussi dans de nombreux autres aliments. Outre les produits laitiers, les haricots et les légumineuses, certains légumes verts, les noix, les fruits et les conserves de poisson avec les os, comme le saumon et les sardines, en contiennent. Assurez-vous de savoir combien de calcium vous avez besoin et combien en contiennent les aliments que vous consommez.