5 choses à savoir pour vaincre la boulimie

Bien que ce trouble soit plus fréquent à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine, il peut apparaître à n’importe quel âge. Cette information vous aidera à le reconnaître pour mieux le vaincre.

Ekaterina Markelova

Êtes-vous hyperphagique?

S’il vous arrive de consommer une grande quantité de nourriture en très peu de temps et que cela se produit au moins une fois par semaine, vous souffrez peut-être d’hyperphagie boulimique. Même s’il est plus fréquent à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine, ce trouble peut apparaître à n’importe quel âge, explique Martha Peirce, une psychothérapeute ontarienne spécialisée dans les désordres alimentaires.

