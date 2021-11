9 raisons scientifiques d’essayer le coloriage pour adultes

1 / 10

JNE VALOKUVAUS/SHUTTERSTOCK

Coloriage pour adultes

En effet, le coloriage n’est pas seulement une affaire de tout-petits. Il existe des livres à colorier faits pour les adultes, qui représentent même un excellent moyen d’exprimer ses états d’âme et de soulager son stress. D’ailleurs, le coloriage fait partie des trucs qu’on vous conseille pour gérer le stress et l’anxiété.

«Les livres à colorier pour adultes sont parfaits comme activité de pleine conscience, car ils vous aident à vous concentrer sur le moment présent et de lâcher-prise», explique Cara Maksimow, une thérapeute qui exerce au New Jersey.

Les livres à colorier pour adultes figurent d’ailleurs parmi les livres les plus vendus, car de plus en plus de personnes recherchent des moyens abordables de se détendre et d’être créatifs à la maison par temps pluvieux ou durant les froides journées d’hiver. Voici ce que vous devez savoir sur ce passe-temps qui gagne en popularité et qui est plus que bénéfique pour la santé mentale. Vous pouvez consulter la sélection de livres à colorier pour adultes disponibles sur Amazon Canada.