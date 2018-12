9 choses à ne jamais afficher sur les réseaux sociaux pendant les Fêtes

7 / 9 Shutterstock Tout ce que vous ne voulez pas que votre patron voie Même si votre profil est strictement verrouillé et que vous employez des paramètres de confidentialité, les amis de vos amis pourraient quand même le voir et peut-être en glisser un mot à votre employeur. Ce n’est pas une mauvaise chose de s’autocensurer quand on a un peu trop bu ou quand on déclare que sa résolution du Nouvel An est d’obtenir un meilleur boulot. « Internet nous est devenu tellement familier que nous oublions souvent que le monde entier a accès à ce que nous affichons. Eh oui, des photos peuvent être copiées avant que vous n’ayez le temps de le réaliser, remarque la Dre Castaldo. Voulez-vous vraiment devenir une superstar des réseaux sociaux viraux parce qu’on a pris une photo de vous en état d’ébriété? » Vous pensez savoir comment préserver vos informations personnelles? Lisez ces 13 secrets sur la confidentialité en ligne.

8 / 9 Des tonnes de selfies Qu'y a-t-il de plus intéressant que d'afficher une photo de ce bouton sur votre menton dû à un excès de biscuits au beurre d'arachide ou de vous, main sur la hanche, debout devant un arbre? Prendre une photo avec ceux que vous aimez le plus et capturer la magie et l'amour de votre famille. La Dre Castaldo est catégorique : nous devrions partager davantage de photos de groupe en général, surtout dans un moment où l'on célèbre le fait d'être ensemble, où ça devient une priorité. « Bien que beaucoup de gens soient devenus accros aux selfies mis en scène, aux photos de repas parfaits et aux décorations de maison, on ne devrait pas se forcer à se dépasser constamment. Pourquoi ne pas afficher plutôt ce qui compte vraiment : une photo de groupe où vous et vos proches êtes heureux d'être réunis », dit-elle. Les selfies peuvent être dangereux… pour votre vie! Ces égoportraits ont causé la mort.