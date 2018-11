Selon une étude américaine, certains individus ne parviennent pas à se concentrer sur une tâche à l’écran plus de 40 secondes. « Passer d’une application à une autre libère un flux de dopamine dans le cerveau, car nous recherchons sans cesse de nouvelles informations, dit Chris Bailey. Lors d’une désintoxication au numérique, on remarque des modes de fonctionnement qui nous empêchent de nous concentrer. »

VGstockstudio/Shutterstock

Se fixer des règles

Fixez-vous des règles solides. Voulez-vous vous mettre hors ligne un certain nombre d’heures par semaine, ou pendant une seule longue pause? « Quand vous êtes-vous senti le plus reposé et revigoré? Si c’était lors d’un long week-end sans votre ordinateur, visez la même période de temps », conseille M. Bailey.

