9 aliments qui peuvent aggraver la constipation

VALL RADE/SHUTTERSTOCK

La viande rouge

Choisir des aliments riches en fibres et pauvres en gras est la meilleure manière de conserver sa régularité. Le poulet, la dinde et le porc ne contiennent pas de fibres, mais c’est la viande rouge qui est la plus grasse, ce qui la rend plus difficile à digérer. «La viande rouge étant plus riche en gras que les autres viandes, elle peut causer davantage de constipation, déclare Linzy Ziegelbaum. Et même si le poulet, la dinde et le poisson ne contiennent pas de fibres, ils sont moins riches en gras, ce qui les rend plus faciles à digérer.» Voici des trucs pour manger équilibré sans consommer de viande rouge ou de gluten.