Réseaux sociaux : 8 façons de dominer votre syndrome FOMO

Si certaines publications sur les réseaux sociaux vous rendent triste, anxieux ou envieux, vous êtes peut-être atteint du syndrome FOMO (Fear of missing out, en anglais). Apprenez à vous en défaire et à vous libérer des réseaux sociaux en vous concentrant davantage sur le moment présent et sur votre vie.

1 / 8 iStock/wundervisuals Du positif dans votre journal intime Tenir un journal intime vous rappelle que peu importe ce que vous avez ou pas (ou pas encore), il y a beaucoup de choses dont vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. Apprenez-en plus sur la façon dont un journal intime peut améliorer votre santé. «Prenez note chaque jour de trois éléments qui vous inspirent de la gratitude. Vous habituerez votre cerveau à penser de façon positive et au présent», conseille Robi Ludwig, psychothérapeute de Manhattan, auteure du livre Your Best Age is Now. Au fil de vos écrits, rappelez-vous que la plupart de vos craintes n’ont aucune chance de se matérialiser. La thérapeute et professeure agrégée de l’Université d’Argosy (Californie), Chinwe Williams, ajoute : « S’exprimer par écrit calme le mental en laissant les émotions négatives s’extérioriser. Cela permet d’augmenter la conscience de soi et de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. » De plus, ça vous éloignera du cellulaire ou de l’ordinateur qui sont des causes majeures de FOMO.

2 / 8 iStock/da-kuk Évitez de vous comparer… surtout à des vedettes « La célébrité ou la richesse ne garantissent pas le bonheur ni le fait d’être comblé. D’une manière ou d’une autre, la vie est difficile pour tout le monde, remarque Robi Ludwig. La vie parfaite n’est qu’une illusion. Adoptez une philosophie qui vous rappelle vos attentes réelles et ce que vous êtes vraiment. Il est parfois bon de s’arrêter pour prendre conscience de tout ce qu’on a déjà obtenu dans la vie. » Ne manquez pas ces 30 façons d’exprimer sa gratitude à la vie.